Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi Üyeleri Elazığ'da Toplandı

Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi Kadın Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısı ile Elazığ
'da "engellilerin sorunları" konulu seminer düzenledi.
Kültür Park Mamuratül Aziz Toplantı Salonu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında düzenlenen seminerde, Altınokta Körler Derneği üyeleri bilgilendirme yaptı.
Altınokta Körler Derneği Elazığ Şube Başkanı Refik Temiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler ile bir araya geldiklerini söyledi.
Temiz, "Elazığ'da engelli bireylerin sorunlarına deva olmak için bu etkinliği düzenledik. Kadınların eğitim ihtiyaçları, şubeler, genel merkez ve federasyon örgütlenmesinde kadınların durumu da ele alındı." diye konuştu.
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:14