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Altınoluk halk kütüphanesi açılıyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Altınoluk Halk Kütüphanesi'ni hizmete hazır hale getirdi.

04.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:12Altınoluk halk kütüphanesi açılıyor
'in Belediyesi, Halk Kütüphanesi'ni hizmete hazır hale getirdi. Yeni kütüphane, Ayhan Şahenk Kültür Merkezi'nin üst katında hizmet verecek.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla Edremit Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından tadilatı yapılan Altınoluk Mahallesi'nde ki halk kütüphanesi vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor. Çalışma ve okuma alanları son derece kullanışlı şekilde tasarlanan halk kütüphanesinde vatandaşlar, bilgisayar ve çeşitli teknolojik materyallerden de aktif şekilde yararlanabilecek. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Ayhan Şahenk Kültür Merkezi'nin kötü durumda olan kütüphane katını yürüttükleri çalışmalar sonucunda kısa sürede Edremit'e kazandırdıklarını belirtti. Arslan, "Kütüphanemizi hazırlıklarının ardından kısa süre içinde vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Altınoluk Halk Kütüphanesi için Edremit Belediyesi, kendi sosyal medyası üzerinden yaptığı duyuruda; vatandaşların kitaplarını Altınoluk Ek Hizmet Binası'na ve Edremit Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağışlayabilecekleri çağrısında bulundu. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Altınoluk, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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