Altınordu: 0-2
STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku TunavelioğluİSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Oğuzhan Berber, Etoga, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Rıdvan Şimşek), Eslem Öztürk (Dk. 68 Uygar Mert Zeybek), Berkay Görmez (Dk.
11.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:32
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku TunavelioğluİSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Oğuzhan Berber, Etoga, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Rıdvan Şimşek), Eslem Öztürk (Dk. 68 Uygar Mert Zeybek), Berkay Görmez (Dk. 75 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Ali Dere, Melih Kabasakal, Zafer ŞensoyALTINORDU: Erhan Erentürk - Kerim Alıcı, Ali Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı (Dk. 83 Kahraman Demirtaş), Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Muhammed Mert, Metehan Mimaroğlu, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 58 Hüseyin Atakan Üner), Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener)GOLLER: Dk. 48 Muhammed Mert, Dk. 90+1 Hüseyin Atakan Üner (Altınordu)
SARI KART: Rıdvan Şimşek (İstanbulspor)
TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
Kaynak: DHA
Etiketler : Rıdvan Şimşek, Deniz Turgut, Burak Şeker, Esenyurt, Spor
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