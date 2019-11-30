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Altınordu: 1

STAT: AktepeHAKEMLER: Alper Çetin, Murat Temel, Cem ÖzbayKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Sertaç Çam (Dk. 80 Diabang), Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 Uğur Utlu), Madinda (Dk.

30.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:23Altınordu: 1

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Alper Çetin, Murat Temel, Cem Özbay

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Sertaç Çam (Dk. 80 Diabang), Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 Uğur Utlu), Madinda (Dk. 88 İshak Çakmak), Abdulkadir Korkut, Kone, Samet Akaydin, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

ALTINORDU: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 63 Muzaffer Kocaer), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı (Dk. 41 Onur Taha Takır), Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Yasin Ozan (Dk. 57 Kemal Rüzgar), Sinan Osmanoğlu

GOLLER: Dk. 21 Anıl Koç ( ), Dk. 28 Samet Akaydin, Dk. 51 Süleyman Olgun (penaltıdan) (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Dk. 11 Süleyman Olgun, Dk. 45 Sertaç Çam, Dk. 62 Burak Aydın (Keçiörengücü), Dk. 50 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)

TFF 1. Lig'in 13'üncü haftasında Keçiörengücü, Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.



Süleyman Olgun, Burak Aydın, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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