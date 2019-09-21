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Altınordu: 2-1

STAT: OsmanlıHAKEMLER: Yasin Kol, Cemal Alpay, Cemil TunçOSMANLISPOR: Mele - Oğuz, Mehmet, Atakan, Ali Eren (Dk.81 Tamer Aşık), Hasan, Ayuk, Beykan, Barış (Dk.68 Jovan Blagojevic), Okan, Erdem (Dk.65 Mertan) ALTINORDU: Erhan - Kerim, Sinan, Tagir, Budak, Oğulcan, Berkay (Dk.79 Burak) Hüseyin (Dk.

21.09.2019 18:56Altınordu: 2-1

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Yasin Kol, Cemal Alpay, Cemil Tunç
OSMANLISPOR: Mele - Oğuz, Mehmet, Atakan, Ali Eren (Dk.81 Tamer Aşık), Hasan, Ayuk, Beykan, Barış (Dk.68 Jovan Blagojevic), Okan, Erdem (Dk.65 Mertan)
ALTINORDU: Erhan - Kerim, Sinan, Tagir, Budak, Oğulcan, Berkay (Dk.79 Burak) Hüseyin (Dk. 46 Ersel) Muhammed, Anıl, Yasin (Dk.46 Fatih)
GOLLER: Dk.27 Erik Mbu Ayuk, Dk. 64 Beykan Şimşek (Osmanlıspor) - Dk.46 Muhammed Mert ( Altınordu )
SARI KART: Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Santiago Mele, Beykan Şimşek, Hasan Kılıç (Osmanlıspor)
TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Osmanlıspor sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Osmanlıspor'da galibiyeti getiren golleri Erik Ayuk ve  Beykan atarken, Altınordu'nun tek golünü Muhammed Mert kaydetti.


- Ankara

Mehmet Atakan, Berkay Şahin, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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