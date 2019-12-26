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Altınordu 96 yaşında

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Altınordu, kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutladı.

26.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:01 Altınordu 96 yaşında

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden , kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutladı.

26 1923'te kurulan ve Cumhuriyet'le yaşıt olan Altınordu'nun kutlama töreni Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk bırakılmasıyla başlayan törene Dernek İkinci Başkanı Halim Bezircilioğlu, İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Karşı, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez'in yanı sıra geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleri, spor yazarları ile Altınordu Futbol Okulları Elitler U9 ve U10 takımı oyuncuları katıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet Meydanı, Altınordu, Aralık, Spor

Kaynak: DHA

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