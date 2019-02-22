Altınordu, Adana'da Terleyecek

Kaynak: İHA

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off savaşı veren Altınordu, yarın ligin 9. sırasındaki Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak.14 maçlık yenilmezlik serisi Denizlispor deplasmanında son bulduktan sonra geçtiğimiz hafta evinde Gazişehir FK'yı yenerek sükse yapan Altınordu, 23. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı Emre Malok yönetecek. Malok'un yardımcılıklarını Cemal Bingül ve Muhammet Yumak yapacak. Altınordu, topladığı 38 puanla haftaya 5. basamakta girerken, Adana Demirspor ise 31 puanla 9. sırada kendisine yer buldu.İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Yusuf Acer kadroda yer alamayacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun Hüseyin Atakan Üner'i de Adana kafilesine dahil etmediği öğrenildi. İki takımın ligin ilk yarısında Bornova Stadı'nda oynanan mücadelesinde Adana Demirspor karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı, o maçın ardından Altınordu 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. - İZMİR