Altınordu - Adanaspor: 2-0

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altınordu
, evinde Adanaspor
'u 2-0 yendi.
Stat: Bornova
Hakemler: Süleyman Abay
, Gökhan Memişoğlu
, Gökmen Olgaç
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı
, Sinan Osmanoğlu
, Hasan Hatipoğlu
, Yusuf Acer
, Mehmet Murat
Uçar, Muhammed Mert (Dk. 89 Recep Yemişçi), Anıl Koç (Dk. 70 Hüseyin Atakan Üner), Alican Özfesli
(Dk. 46 Deniz Kılınç
), Sefa Yılmaz
, Berkay
Samancı
Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya
, Hakan Barış, Berkan Yıldırım
, Onur Akbay
, Ahmet Dereli
, Bumba (Dk. 70 Feczesin), Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
(Dk. 85 Eren Keleş), Doğanay Kılıç
(Dk. 46 Bilal Yener Arıca)
Goller: Dk. 39 Berkay Samancı, Dk. 50 Deniz Kılınç Kırmızı kart: Dk. 86 Hakan Barış (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Kerim Alıcı, Dk. 72 Deniz Kılınç, Dk. 86 Muhammed Mert, Dk. 90 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 49 Kone, Dk. 82 Veli Kızılkaya (Adanaspor)
Altınordu,Adanaspor
08 Aralık 2018 Cumartesi 23:03