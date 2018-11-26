26 Kasım 2018, 01:57
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Altınordu - Afjet Afyonspor: 1-1

Altınordu - Afjet Afyonspor: 1-1

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kaldı.



Spor Toto 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Altınordu ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Bornova

Hakemler: Özgüç Türkalp, Emin Yıldırım, Mehmet Yıldırım

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer (Dk. 89 Mehmet Enes Sığırcı), Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 80 Anıl Koç), Alican Özfesli (Dk. 73 Berkay Samancı), Serdar Deliktaş

Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş (Dk. 58 Erdi Zengin), Nazmi Candoğan, Mehmet Sedef, İsmet Benli, Sinan Özkan, Mehmet Güven, Taşkın İlter, Mendy (Dk. 72 Onur Ramazan Toprak), Yasin Yener (Dk. 88 Aykut Uluç), Ersel Aslıyüksek

Goller: Dk. 41 Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor), Dk. 90 Anıl Koç (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 15 Yasin Yener, Dk. 38 Taşkın İlter (Afjet Afyonspor), Dk. 27 Hasan Hatipoğlu, Dk. 37 Sinan Osmanoğlu (Altınordu) 

Sinan Osmanoğlu,Altınordu

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