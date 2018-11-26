Altınordu - Afjet Afyonspor: 1-1

Spor Toto 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Altınordu
ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bornova
Hakemler: Özgüç Türkalp
, Emin Yıldırım
, Mehmet Yıldırım
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı
, Sinan Osmanoğlu
, Hasan Hatipoğlu
, Yusuf Acer
(Dk. 89 Mehmet Enes Sığırcı), Mehmet Murat
Uçar, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 80 Anıl Koç), Alican Özfesli
(Dk. 73 Berkay Samancı
), Serdar Deliktaş
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş
(Dk. 58 Erdi Zengin), Nazmi Candoğan, Mehmet Sedef
, İsmet Benli, Sinan Özkan
, Mehmet Güven, Taşkın İlter, Mendy (Dk. 72 Onur Ramazan Toprak
), Yasin Yener (Dk. 88 Aykut Uluç), Ersel Aslıyüksek
Goller: Dk. 41 Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor), Dk. 90 Anıl Koç (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 15 Yasin Yener, Dk. 38 Taşkın İlter (Afjet Afyonspor), Dk. 27 Hasan Hatipoğlu, Dk. 37 Sinan Osmanoğlu (Altınordu)
Sinan Osmanoğlu,Altınordu
26 Kasım 2018 Pazartesi 01:57