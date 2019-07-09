09.07.2019 13:06
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Altınordu, Atabey'in transferinden vazgeçti

Altınordu, Atabey

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da uzun süredir takip edilen Başakşehir'in forveti Atabey Çiçek'in transferi bir kez daha gerçekleşmedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da uzun süredir takip edilen Başakşehir'in forveti Atabey Çiçek'in transferi bir kez daha gerçekleşmedi.
Geçen sezon kiralık olarak İzmir ekibine gelmek yerine Ümraniyespor'u tercih eden Atabey'e geçtiğimiz günlerde yeniden talip olan kırmızı-lacivertliler, golcü oyuncu konusunda karar değiştirdi. Atabey'i transfer etmekten vazgeçtiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "O bölgede oyuncularımız var" diye konuştu.
Tecrübeli santrforun 2'nci Lig ekibi Samsunspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Atabey Çiçek, Başakşehir, Altınordu, Atabey, Spor

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