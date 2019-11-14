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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapıdaki başarılarını anlattı Açıklaması

TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, yetiştirdikleri birçok futbolcunun Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer olduğunu söyledi.

14.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:56Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapıdaki başarılarını anlattı Açıklaması
TFF 2. Lig takımlarından 'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, yetiştirdikleri birçok futbolcunun 'nın önemli kulüplerine transfer olduğunu söyledi.
Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2019'da konuşan Özkan, ülke olarak üretme sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Bir şeyler üretmek lazım. 20 yaşındaki bir sporcuyu 35 yaşındaki bilince ulaştırmak için hızlandırılmış eğitim vermek gerekiyor. Sadece saha içi eğitimle, bol tekrarla, çok antrenmanla değil; aynı zamanda kendisiyle, toplumla barışık; dünyada neler oluyor, kendi dünyasında neler oluyor, kendisini nasıl geliştiriyor; bunlara da dikkat etmek lazım. Hiçbir egoya kapılmadan, bu işin meslek olduğunu, hem mental hem fiziksel olarak futbolun gereklerini bilen gençler yetiştirmek istiyoruz. İşin en zor tarafı bu." diye konuştu.
Altyapıdaki başarılarına değinen Özkan, "25 yıl önce Premier Lig'e, Bundesliga'ya, La Liga'ya, Lig 1'e oyuncu vermeyi hayal etmiştim. Çağlar Söyüncü'yü Leicester City'ye verdik. Cengiz Ünder, Roma'da oynuyor. O da bizim evladımız." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni yıldız adaylarına da sahip olduklarını kaydeden Özkan, "16 yaşında sol stoperimiz Ravil Tagir var. 3 yaşında Kazakistan'dan Bursa'ya gelmişler. Ümit Milli Takımı'nda oynuyor. Geleceğin stoperi özelliğini taşıyor. Ayrıca 15 yaşındaki oyuncumuz Burak İnce var. İkisi de TFF 1. Lig'de 38 yaşındaki amcalarına karşı oynuyor." ifadelerini kullandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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