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Altınordu, Başkent'te puan arıyor

TFF 1. Lig'de geçtiğimiz hafta Eskişehirspor'u yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Altınordu, yarın Osmanlıspor'a konuk olacak.

20.09.2019 11:51Altınordu, Başkent'te puan arıyor
TFF 1. Lig'de geçtiğimiz hafta Eskişehirspor'u yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Altınordu, yarın Osmanlıspor'a konuk olacak.

Sezonun ilk 3 haftasından galibiyet çıkaramadıktan sonra milli aranın ardından Eskişehirspor'u farklı geçerek kendine gelen Altınordu, yarın Osmanlıspor deplasmanında galibiyet arayacak. Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak olan müsabakayı Yasin Kol yönetecek. İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Okan Derici, Kemal Rüzgar ve Enes Sığırcı kafilede yer almazken, iyileşen Muhammed Mert ise kadroya alındı.

Ankara'dan galibiyetle dönmek istediklerini söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Oyun sistemimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz" dedi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altınordu, Spor

Kaynak: İHA

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