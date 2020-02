Altınordu - BB Erzurumspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu 'nun sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında konuştu.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında verdiğimiz reaksiyon bugünün bir habercisiydi. Maça çok iyi hazırlandık. İlk yarıda rakibimize çok pozisyon vermedik, belki biz de çok üretken oynamadık. Sadece kazandığımız toplarda geç kaldık, yanlış tercih yaptık. Fiziksel anlamda eksik olan oyuncularımıza temastan kaçınmalarını söyledim. İkinci yarının belli bir bölümünden sonra kaptırdığımız toplarla sıkıntı yaşadık. Golü de aynı şekilde yedik. Oradan sonra ayağa kalkmak futbolcularımızın verdiği bir mesajdı aslında. Bu reaksiyon aslında çok anlamlıydı. Hücum zenginliğimiz ve son ana kadar o mücadele gücünü ortaya koymamız, bugün galibiyeti getirdi. Karşımızda bütçe anlamında, bireysel yetenekleri fazla olan tecrübeli bir takıma karşı kazanmamız da bizi mutlu etti. Kaybettiğimiz ve berabere kaldığımız maçlarda da aslında iyi oyun oynamıştık. İç sahayı çok iyi götürüyoruz, dış sahada biraz sıkıntılıyız ama bugün de iç saha başarımızı devam ettirdik ve 3 puanla tamamladık. Bu galibiyet takıma moral ve motivasyon anlamında çok katkı sağlayacak" dedi.Erkan Sözeri: "Vazgeçmeyeceğiz, hedefimizden sapmak yok"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise maça çok iyi motive olduklarını ve 75 dakika boyunca bunu gösterdiklerini söyleyerek, "Sahada her şeyi yapan bir Erzurumspor vardı. Girdiğimiz net pozisyonlar var, değerlendiremediklerimiz var. Öne geçip bir avantaj yakaladık. Maçın içinde verilmeyen penaltı pozisyonlarımız var. Yediğimiz ilk golün ofsayt olduğu söyleniyor. Bizim ligimizde VAR'ın olmaması bu tarz puan kayıplarını arttırıyor, ama sonucu buna bağlamıyoruz tabi. Oyuncularım bugün sahada kazanmak adına her şeyi yaptılar. Golü yemeden önce Jasmin'i oyuna alıp orta sahayı güçlendirecektik o arada golü yedik. Belki Jasmin'i alabilseydik o golü de yemeyecektik. Çünkü rakibimiz çift santrfora dönmüştü. Artık yapacak bir şey yok ama çok önemli bir fırsatı kaçırdığımızın bilincindeyiz. Kazansaydık çok iyi olacaktı, bir seri yapmanın peşindeydik. Bunu artık sahamızda oynayacağımız Menemenspor maçında telafi etmek zorundayız. Vazgeçmeyeceğiz, çünkü her maç zorlu. Bugün bu sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Hedefimizden sapmak yok, rakiplerimiz de puan kaybedecek, biz de bugün kaybettiğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullandı. - İZMİR