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Altınordu Belediyesi 30 bin ücretsiz maske dağıttı

Altınordu Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 bin ücretsiz maske dağıtıldığı bildirildi.

08.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:06
Altınordu Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 bin ücretsiz maske dağıtıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı son tedbirler kapsamında toplu yaşam alanlarında maskesiz bulunmanın yasaklanmasıyla artan maske ihtiyacı için belediyenin harekete geçtiği belirtildi.
Belediyenin, hem kendi üretiminden hem de piyasadan tedarik ettiği maskeleri, ilçenin merkezinde ve dış mahallelerinde bulunan vatandaşlara dağıtmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şehir merkezinde sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, kamu görevlileri, vefa destek grubu görevlileri ve faaliyetlerini sürdüren iş yerlerindeki esnaf ile kendi çalışanlarına belediye başkan yardımcılarının katılımıyla oluşturulan ekipler ve belediye zabıtalarıyla ücretsiz maske ve eldiven dağıtıldığı vurgulandı.
Açıklamada, bir yandan güvenlik kuvvetleri başta olmak üzere kamu kurumlarının günlük ihtiyacını gidermek, bir yandan mahalle muhtarları aracılığıyla vatandaşlara dağıtılmasını sağlamak, bir yandan da şehir merkezinde dağıtımına devam etmek suretiyle yaklaşık 30 bin ücretsiz maske ve eldiven dağıtıldığı bildirildi.
Belediye ekiplerince ve mahalle muhtarları aracılığı ile ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirildiği ayrıca vatandaşlara koronavirus tedbirlerinin ve evde kalmalarının önemi konusunda bilgilendirmeler yaparak uyarılarda bulunulduğu vurgulandı.
Açıklamada, dağıtımın şehrin tamamına ulaştırılmasının ve tamamen gönüllülerden oluşan bir grupla çalışmalara devam edilerek, bu zorlu süreçte 100 bin maske üretimi ve dağıtımının hedeflendiğine dikkat çekildi. Altınordu Belediyesi 30 bin ücretsiz maske dağıttı

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Altınordu, Güncel
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