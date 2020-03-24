Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Altınordu Belediyesi'nden yaşlılara 'vefa' - Haberler

Altınordu Belediyesi'nden yaşlılara 'vefa'

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturan 'Altınordu Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen talepleri yerine getirirken, talepleri karşılanan vatandaşlarda büyük mutluluk yaşıyor.

24.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:24
Altınordu Belediyesi'nden yaşlılara 'vefa'
Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturan 'Altınordu Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen talepleri yerine getirirken, talepleri karşılanan vatandaşlarda büyük mutluluk yaşıyor.

Virüs salgının başladığı ilk andan bu yana çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, şehirde tüm dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Altınordu Belediyesi, Ordu Valiliği ve Altınordu Kaymakamlığı himayesinde oluşturulan Altınordu Vefa Sosyal Destek Grubu'na da önemli katkılar veriyor. Oluşturulan destek grubuna gelen talepleri değerlendiren Altınordu Belediyesi Zabıta personeli bu talepleri özverili bir şekilde yerine getiriyor.

Taleplerinin karşılanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar ise uygulamadan dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Altınordu Belediyesi, Altınordu, Zabıta, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

18:17: Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde AŞTİ'de otobüsleri denetledi - Haberler 18:16: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler - Haberler 18:13: İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 70'e yakın düşüş yaşandı - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 18:10: Silahla fabrika basıp kaçtılar, geri gelip polise teslim oldular - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı 12:18: Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Loading