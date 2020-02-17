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Altınordu Belediyesi, ulaşımda aksamaya izin vermiyor

Altınordu Belediyesi ilçe genelinde çökme, heyelan ve toprak kayması yaşanan yollarda taş tahkimat ve reglaj çalışmalarına devam ediyor.

17.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:24Altınordu Belediyesi, ulaşımda aksamaya izin vermiyor
Altınordu Belediyesi ilçe genelinde çökme, heyelan ve toprak kayması yaşanan yollarda taş tahkimat ve reglaj çalışmalarına devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, çökme, heyelan ve toprak kayması sonrası bozulma yaşanan yollarda çalışma yürütüyor. Altınordu Belediyesi tarafından tespit edilen alanlarda çalışma yürüten ekipler, birçok mahallede bulunan yollarda taş tahkimat ve reglaj çalışması gerçekleştiriyor.

Altınordu Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu ulaşımı aksatan göçme, toprak kayması ve heyelan gibi nedenler ortadan kaldırılarak ulaşımın kesintisiz devamı sağlanıyor. Altınordu Belediyesi'nin birçok mahallede yürüttüğü bu çalışmalar vatandaşların da takdirini kazanıyor. - ORDU

Altınordu Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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