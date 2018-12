Altınordu Belediyesinden Gençlere Sıcak Çorba

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:28



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:28

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, 'Sıcak Çorba Uygulaması' kapsamında Ordu Gençlik Merkezindeki gençlere çorba ikramında bulundu.Altınordu Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda 'Soğuk Günlerin Sıcak İkramı' sloganıyla başlattığı çorba ikramları devam ediyor. Altınordu Belediyesi bu kapsamda yaptığı uygulama ile 7 gün 24 saat hizmet veren Ordu Gençlik Merkezinde ders çalışan, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunan öğrencilere her gün öğle ve akşam olmak üzere iki öğün sıcak çorba ikramında bulunuyor.Ordu Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya gelen Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, sıcak çorba uygulamasını başlattı. Başkan Tezcan, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz ile birlikte öğrencilere çorba ikramında bulundu. Gençlere kendi doldurduğu çorbaları ikram eden Başkan Tezcan, kendilerinden talep edilen çok özel bir isteği yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Altınordu Belediyesi olarak gençlere değer verdiklerini ve isteklerini yerine getirmek adına çalıştıklarını aktaran Başkan Tezcan, "Geçtiğimiz günlerde Ordu Gençlik Merkezine yaptığımız ziyarette gençlerin bizden en önemli istediği çorba uygulaması idi. Biz de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu isteğini yerine getirdik. Ordu Gençlik Merkezinde ders çalışmak, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak için bir araya gelen gençlerimize Altınordu Belediyesi olarak her gün sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Önemli olan birlik ve beraberliktir. Bu birlik ve beraberlik ortamında gençlerimize bu soğuk günlerde küçükte olsa bir ikramda bulunarak onlara katkı sunmak istiyoruz. Bizler gençlerimize her zaman değer veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.Çorba ikramını değerlendiren gençler, uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek Altınordu Belediyesine teşekkürlerini ilettiler. - ORDU