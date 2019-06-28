28.06.2019 15:51
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Altınordu Belediyesinden Şubaşı'na sıcak asfalt

Altınordu Belediyesinden Şubaşı

Altınordu Belediyesi tarafından Subaşı Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Altınordu Belediyesi tarafından Subaşı Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

'İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik' parolası ile çalışmalarını yürüten Altınordu Belediyesi, bu kapsamda birçok alandaki hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Ulaşımdan alt yapıya temizlikten park ve bahçe hizmetlerine sahada etkin bir şekilde çalışan Altınordu Belediyesi ulaşım alanındaki hizmetlere ise büyük önem veriyor. Altınordu Belediyesi ekipleri bu kapsamda belirlenen mahallelerde sürücülerin standardı yüksek yollarda seyahat etmeleri için sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Ulaşım hizmetleri çerçevesinde Subaşı Mahallesinde çalışma yürüten Altınordu Belediyesi ekipleri, alt yapısı tamamlanan 489, 490, 491 ve Eczacı Kani Arslan Sokak'ta sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Ekiplerin hummalı çalışmasıyla Subaşı Mahallesi'nin cadde ve sokakları standardı yüksek yollarla kaplandı.

Hayata geçirilen sıcak asfalt çalışmaları ile ilgili konuşan mahalle sakinleri duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Yolların sıcak asfalt ile kaplanmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden vatandaşlar emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler. - ORDU
Kaynak: İHA
subaşı , altınordu belediyesi , Güncel

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