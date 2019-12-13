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Altınordu Belediyesinden yüz güldüren çalışma

Ordu'nun Altınordu ilçesinde engelli bir vatandaşın "Ev ile kara yolu arasında gidip gelebileceğim yol çok kötü, yolun düzenlenmesini istiyorum" şeklindeki talebi anında karşılık buldu.

13.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:28Altınordu Belediyesinden yüz güldüren çalışma
'nun ilçesinde engelli bir vatandaşın "Ev ile kara yolu arasında gidip gelebileceğim yol çok kötü, yolun düzenlenmesini istiyorum" şeklindeki talebi anında karşılık buldu. Altınordu Belediyesi, engelli vatandaşın talebiyle yolu genişletirken aynı yoldan iki mahallenin yararlanması sağlandı.

Birçok mahallede engellilerle ilgili talepleri yerine getiren Altınordu Belediyesi Yukarıtepe Mahallesi'nde yaşayan engelli bir vatandaşın talebi üzerine yolda bakım ve onarım çalışması yaptı. Dar bir patika yolu genişleten Altınordu Belediyesi, hem engelli vatandaşın talebini yerine getirirken hem de genişletilen yol vasıtasıyla Yukarıtepe ve Ortaköy Mahallelerinin yol sorununu rahatlattı.

Yola kavuşmanın heyecanını yaşayan Ortaköy Mahallesi Gazelin mevki sakinleri de yapılan hizmeti yıllardır beklediklerini belirtirken yola kavuşmanın da sevincini yaşadılar. Yıllardır yük ve eşyalarını hayvanlarla taşıdıklarını ifade eden mahalle sakinleri yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler. Yukarıtepe Mahallesi'nde de yapılan çalışmaları değerlendiren vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını sözlerine eklediler. - ORDU

Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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