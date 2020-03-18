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Altınordu bir ileri bir geri

TFF 1. Lig'de deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendikten sonra evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, bu sezon üst üste iki maç kazanamadı.

18.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:17
Altınordu bir ileri bir geri

TFF 1. Lig'de deplasmanda İstanbulspor 'u 2-0 yendikten sonra evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor 'la 1-1 berabere kalan Altınordu , bu sezon üst üste iki maç kazanamadı. Ligde 28'inci hafta geride kalırken, İzmir temsilcisi kazandığı her karşılaşmadan sonra puan kaybetti. Şimdiye kadar toplam 7 kez sahadan 3 puanla alan kırmızı-lacivertliler, bir türlü galibiyet serisi yakalayamadı. Altınordu, ilk yarıda evinde Eskişehirspor'u 4-1 yendikten sonra deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 boyun eğdi. İzmir temsilcisi evindeki 2-0'lık Boluspor zaferinin ardından Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu.

İç sahadaki 1-0'lık Adanaspor galibiyeti sonrası konuk ettiği Bursaspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu, ilk yarının son haftasında Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 yenip, ikinci yarıya evinde 2-2 Hatayspor'la berabere kalarak başladı. Taraftarı önünde Akhisarspor'u 2-0 yenen kırmızı-lacivertliler, bir sonraki hafta deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 kaybetti. Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendikten sonra bu kez Altay'a 1-0 mağlup oldu. İstikrarsız sonuçlar alan İzmir temsilcisi son olarak İstanbulspor zaferinin devamını Balıkesirspor karşısında getiremedi.

KART UYARISI

Altınordu teknik heyeti sarı kart sınırında yer alan 3 oyuncuya dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İzmir ekibinde stoper Sinan, ön libero Berkay ve sağ bek Kerim, Boluspor önünde kart gördüğü takdirde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Keçiörengücü karşılaşmasında forma giyemeyecek. Altınordu'da sarı kart cezalısı Yusuf kadroda yer almayacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, İstanbulspor, Altınordu, Spor

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