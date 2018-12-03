Altınordu'da 3 Maç Hedefi 7 Puan

Devre arasına kadar Adanaspor, Boluspor (D) ve Giresunspor'la karşılaşacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Ancak 7 puan alırsak ilk devreyi istediğimiz yerde bitirebiliriz. Biz sonradan açılan bir takımız. İkinci yarıda daha iyi performans göstereceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Ara transfer dönemine de değinen Hüseyin Eroğlu, "Elbette Ocak ayında transfer kolay olmuyor. İstenilen futbolcuları kulüpleri bırakmıyor. Doğru adımlar atacağız" dedi.

Kırmızı-lacivertli ekipte Altay derbisinde sol ayak bileğinden sakatlanıp 31'inci dakikada oyundan çıkan golcü Serdar Deliktaş'ın MR'ı çekilecek. Tecrübeli futbolcunun iç sahadaki Adanaspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı hafta sonuna kadar netlik kazanacak.