28.06.2019 10:03
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Altınordu'da 4 as yolcu

Altınordu

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 4 tecrübeli futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu 'nun 4 tecrübeli futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli yönetime rapor veren teknik direktör Hüseyin Eroğlu 'nun Enes Kubat , David Deniz Kılınç , Serdar Deliktaş ve Murat Uçar 'ı kadroda düşünmediğini söylediği ifade edildi. Altınordu'nun hem maliyetlerinden dolayı hem de 14 altyapı futbolcusuyla sözleşme imzalaması nedeniyle geçen sezonun 4 önemli futbolcusuna kadroda yer vermeyi düşünmediği kaydedildi.
Alınan karar futbolcu ve menajerlerine iletildi. Kulüp aramaya başlayan Enes, Deniz, Serdar ve Murat'a bonservisleri konusunda da yardımcı olunacağının garantisi verildi. 5 Temmuz'da başlayacak antrenmanlarda yer alamayacak 4 futbolcudan Enes, Serdar ve Deniz, geçen sezon başında Altınordu'ya gelmişti. Sakatlık sorunu yaşayan Enes, geçen yıl 9 maça çıkıp 2 gol atarken, Deniz 14 maçta boy gösterip 1 golle oynadı. Serdar 20 karşılaşmada 6 gol kaydetti, Murat ise 33 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Hüseyin Eroğlu , Altınordu , Spor

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