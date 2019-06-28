Altınordu'da 4 as yolcu

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu
'nun 4 tecrübeli futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli yönetime rapor veren teknik direktör Hüseyin Eroğlu
'nun Enes Kubat
, David Deniz Kılınç
, Serdar Deliktaş
ve Murat Uçar
'ı kadroda düşünmediğini söylediği ifade edildi. Altınordu'nun hem maliyetlerinden dolayı hem de 14 altyapı futbolcusuyla sözleşme imzalaması nedeniyle geçen sezonun 4 önemli futbolcusuna kadroda yer vermeyi düşünmediği kaydedildi.
Alınan karar futbolcu ve menajerlerine iletildi. Kulüp aramaya başlayan Enes, Deniz, Serdar ve Murat'a bonservisleri konusunda da yardımcı olunacağının garantisi verildi. 5 Temmuz'da başlayacak antrenmanlarda yer alamayacak 4 futbolcudan Enes, Serdar ve Deniz, geçen sezon başında Altınordu'ya gelmişti. Sakatlık sorunu yaşayan Enes, geçen yıl 9 maça çıkıp 2 gol atarken, Deniz 14 maçta boy gösterip 1 golle oynadı. Serdar 20 karşılaşmada 6 gol kaydetti, Murat ise 33 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
- İzmir