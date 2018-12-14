Altınordu'da 4 Kooperatif Birleşiyor

14 Aralık 2018 Cuma 15:18



14 Aralık 2018 Cuma 15:18

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Şubat ayında faaliyete geçen toplu taşıma sisteminin ilçenin kırsal kesimine ulaştırılması amacıyla Uzunisa, Yıldızlı, Eskipazar ve Karacaömer Kooperatiflerinin birleşme çalışmaları hız kazandı.Ordu Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma konusunda hayata geçirilen proje kapsamında daha önce farklı kooperatifler bir araya gelerek tek çatı altında toplanmıştı. Bu kez ikinci bir uygulamayla Uzunisa, Yıldızlı, Eskipazar ve Karacaömer'den oluşan 4 farklı kooperatif tek çatı altında toplandı.Yapılan uygulamanın trafikteki araç sayısını azaltarak verimliliği artıracağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "İlk adım olarak 113 minibüsten oluşan Uzunisa, Yıldızlı, Eskipazar ve Karacaömer hattındaki kooperatifler aldıkları kongre kararı ile tek bir kooperatif altında toplanmayı hedeflediler. İkinci adım olarak Ulaşım Koordinasyonu Merkezince alınmış olan kararla tek kooperatifle araç sayısı 113'ten 38'e düşürülerek yeni toplu taşıma hattı oluşmasına izin verdik. Bu güzergahtaki yeni toplu taşıma sistemi ile Dedeli Köprüsü'ne kadar hizmet verilmiş olacak. Böylece trafikteki araç sayısı azalıp taşınan yolcu sayısına göre masrafı düşürülerek daha verimli bir yapı ortaya çıkmış olacak. Bu yapılanmayla yolumuza devam edeceğiz" dedi.Toplu taşımada yaşanan aksaklıkların vatandaşlar tarafından ilgili birimlere iletilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Tekintaş, "Vatandaştan gelen şikayetler doğrultusunda toplu ulaşım siteminde yaşanan aksaklıkları ilgili birimlerle tartışarak çözüme kavuşturuyoruz. Milletimizin işini kolaylaştırmak ve konforlu bir taşıma hizmeti sunmak için gerekeni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ORDU