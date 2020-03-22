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Altınordu'da 7 futbolcuyla masaya oturacak

TFF 1'inci Lig'de bu sezon Play-Off hedefinden uzak kalan Altınordu'da 7 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek.

22.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:46
Altınordu'da 7 futbolcuyla masaya oturacak

TFF 1'inci Lig'de bu sezon Play-Off hedefinden uzak kalan Altınordu 'da 7 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek.

Devre arasında Göztepe'den kiralanan sol kanat Batuhan ve İttifak Holding Konyaspor'dan kiralanan sol bek Ali'nin yanı sıra ön libero Berkay, santrforlar Kemal ile Yasin, sol bek Ufuk ve iki sezondur sakatlık geçiren stoper Mehmet Enes, mayıs ayı sonunda serbest kalacak.Yönetim kalan 6 haftalık periyotta sergileyecekleri performanslara göre bu futbolcularla ilgili kararlarını belirleyecek. Kurmaylar attığı 7 golle takımın en skorer oyuncusu olan Kemal'e yeniden anlaşmak için teklif sunacak. Kemal'in yuvada kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, diğer futbolcuların durumu da ilerleyen dönemde netlik kazanacak. Öte yandan teknik heyet koronavirüs salgını nedeniyle izinde olan tüm takıma bireysel çalışmaları için özel program verdi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

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