Altınordu'da Ali kalmak istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu 'nun ara transfer döneminde Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor 'dan kiralık olarak kadrosunda dahil ettiği Ali Yaşar, İzmir kulübünde mutlu olduğunu dile getirdi. Geçen sezon da yine kiralık olarak Altınordu forması giydiğini hatırlatan 25 yaşındaki gurbetçi sol bek, "Bu sezon olmasa bile umarım önümüzdeki yıl Altınordu ile Süper Lig'de yer alırız" diyerek yuvada kalmak istediğini belirtti. Ali'nin Konyaspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 3 maçta Konyaspor formasıyla Süper Lig tecrübesi yaşayan Ali, "Altınordu'da çok farklı bir ortam var. Takımdaşlık duygusunu üst düzeyde ve bu da doğrudan sahaya yansıyor. Bu sezon skor olarak sorun yaşasak bile oyun ve takım ruhu açısından her zaman en üst noktada olduk" dedi.Ali Yaşar, Belçika'da Standard Liege, Hollanda'da Roda JC U21 kulüplerinde de oynadı.