27 Kasım 2018, 16:40
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Altınordu'da Ali Mert ve Enes İyileşti

Altınordu

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Ligin ikinci yarısına tam kadro girebilmeyi hedefliyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik  direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci devresine tam kadro girmeyi  hedeflediklerini söyledi.
Eroğlu, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile oynadıkları hazırlık  maçında sakatlanan Ali Mert Aydın ile ligin 3. haftasındaki Kardemir Karabükspor  müsabakasında oyuna devam edemeyen Enes Kubat'ın çalışmalara başladığını  belirtti.
Kemal Rüzgar'ın tedavisinin devam ettiğini aktaran Eroğlu, "Enes ile  Ali Mert'in aramıza katılması, herkes için moral oldu. Kemal Rüzgar da kısa süre  sonra bizimle olacak. Ligin ikinci yarısına tam kadro girebilmeyi hedefliyoruz."  ifadelerini kullandı.
Formasına kavuşmak için gün saydığını bildiren Enes Kubat, Altınordu  formasıyla attığı ilk golün ardından sakatlandığı hatırlattı. İyi bir tedavi  süreci geçirdiğini vurgulayan Enes, "Eksiklerimi de hızlıca gideriyorum."  şeklinde konuştu.
Ali Mert Aydın ise sakatlığının üzerinden 4 ay geçtiğini, ligin ikinci  devresine hazır bir şekilde başlamak istediğini kaydetti.
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