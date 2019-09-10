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Altınordu'da aşure etkinliği

Altınordu Belediyesince Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

10.09.2019 14:10 Altınordu'da aşure etkinliği
Altınordu Belediyesince Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Belediye tarafından düzenlenen aşure dağıtım etkinliği kapsamında İsmet Paşa ve Sırrı Paşa caddeleri ile Köprübaşı Meydanı ve Pazartesi pazarı mevkisinde stantlar kuruldu.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, stantları gezerek vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştirdi.
Tören, vatandaşların Muharrem ayını tebrik ederek, "Muharrem ayının birlik ve beraberliğimize, ülkemizin ve insanlık aleminin huzuruna, barışına ve kardeşliğine vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizin Muharrem ayını tebrik ediyorum." dedi.

İsmet İnönü, Köprübaşı, Altınordu, Güncel

Kaynak: AA

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