Altınordu'da Bir Yılda Bin 54 Kişi Evlendi

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:13



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:13

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2018 yılında, aralarında yabancı uyruklu gelin ve damadın da bulunduğu toplam bin 54 kişiye nikah kıyıldı.Altınordu Belediyesinden alınan rakamlara göre, Ocak-Kasım 2018 tarihleri arasında ilçe genelinde toplam bin 54 kişiye nikah kıyıldı. Rakamlara göre, 47 nikahta yabancı uyruklu gelin ve damadın bulunduğu öğrenilirken, yabancı uyrukluların arasında 11 nikah ile en çok Irak vatandaşları yer alıyor. Altınordu'da kıyılan diğer nikahlarda ise 6 Alman, 8 Azerbaycan, 4 Gürcistan, 1 Ukrayna, 1 Afganistan, 8 Avusturya, 2 Rusya, 3 Suriye, 1 Macaristan ve 1 Türkmenistan uyruklu gelin ve damat yer alıyor.Temmuz ayında nikah patlaması, şubat ayında durgunlukAltınordu ilçe merkezinde en çok yoğunluğun yaşandığı temmuz ayında toplamda 200 nikah kıyılırken, eylül ayında 132, haziran ayında 128 ve ağustos ayında da 102 nikah kıyıldı. Rakamlara göre yılın en düşük nikah sayısı 32 ile şubat ayı olarak kayıtlara geçti. - ORDU