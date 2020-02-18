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Altınordu'da çifte hedef

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek hem bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hem de son 5 maçta yenemediği rakibinin bileğini bükmeyi hedefliyor.

18.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:53Altınordu'da çifte hedef

TFF 1. Lig temsilcisi cumartesi günü deplasmanda Demirspor'u yenerek hem bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hem de son 5 maçta yenemediği rakibinin bileğini bükmeyi hedefliyor. Adana Demirspor'u son olarak 18 Şubat 2017'de evinde 2-1 mağlup eden İzmir ekibi daha sonra rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-lacivertliler, zirve yarışındaki Adana ekibi karşısında sürpriz bir skora imza atmak istiyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altınordu, Adana, Spor

Kaynak: DHA

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