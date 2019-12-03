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Altınordu'da çifte telaş

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altınordu'da, sakatlanan iki futbolcunun iyileşmesi için seferberlik ilan edildi.

03.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:40Altınordu'da çifte telaş

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran 'da, sakatlanan iki futbolcunun iyileşmesi için seferberlik ilan edildi. Kırmızı-lacivertlilerde sağ bek Kerim ayak bileğinin burkulması, sol kanat Anıl ise adalesindeki sertleşme nedeniyle tedavi görüyor. Teknik heyet iki futbolcuyu perşembe günü Yukatel Denizlispor'la Tire'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında riske etmeyecek.

Sağlık ekibi ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan iki futbolcunun pazar günü iç sahada oynanacak kritik Adanaspor maçına yetiştirilmesi için yoğun mesai harcıyor. İzmir ekibinde omzu çıkan sağ bek Onur Taha forma giyemeyecek. Kerim'in de bu hafta maça yetişmemesi halinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, defansın sağında oynayacak alternatif bir isim belirleyecek. Son 2 haftada sakatlığı nedeniyle görev alamayan sol bek Ufuk'un durumu da belirsiz.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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