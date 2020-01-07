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Altınordu'da Egehan gitti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişen Egehan Gök, kulüpten ayrılarak İstanbulspor'la el sıkıştı.

07.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:14 Altınordu'da Egehan gitti

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da altyapıdan yetişen Egehan Gök, kulüpten ayrılarak 'la el sıkıştı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Egehan'ın bonservis bedeliyle başka bir kulübe transfer olması halinde, Altınordu bu transferden yüzde 50 pay alacak. Alt yaş gruplarında 21 kez milli formayı terleten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1. Lig'de ilk yarıda 4 maçta şans buldu. 

İzmir temsilcisi Egehan gibi aynı şekilde sezon başında Berkay Görmez'i de İstanbulspor'a bonservisiyle göndermişti. Ersel ve Engin'le ilk yarı bitmeden yollarını ayıran Altınordu'da sol bek Ali Mert ikinci yarı öncesi Niğde Anadolu FK'ya, forvet Fatih ise Serik Belediyespor'a kiralık olarak gönderildi. Egehan'ın da gidişiyle takımdan ayrılan futbolcu sayısı 5'e yükseldi. Yönetim transfer arayışlarını sürdürüyor.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Egehan Gök, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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