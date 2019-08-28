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Altınordu'da enes'e üç talip

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezonda kadroda düşünülmemesi nedeniyle yolların ayrılmasına karar verilen forvet Enes Kubat'la üç kulübün ilgilendiği öğrenildi.

28.08.2019 09:55 Altınordu'da enes'e üç talip

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezonda kadroda düşünülmemesi nedeniyle yolların ayrılmasına karar verilen forvet Enes Kubat'la üç kulübün ilgilendiği öğrenildi. Tecrübeli forvet için 1. Lig takımı Balıkesirspor, 2. Lig temsilcileri Şanlıurfaspor ve Bayburt Özel İdare'nin nabız yokladığı belirtildi. Altınordu yönetimi transfer döneminin sona ereceği 2 Eylül'e kadar Enes'in sözleşmesini feshetmeye çalışacak. Kırmızı-lacivertlilerle 1 yıl daha mukavelesi bulunan deneyimli golcü kulüpten ayrılmazsa oynamadan 650 bin TL alacak. Enes, geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamamıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Kubat, Spor

Kaynak: DHA

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