Haberler» Spor» Haber

Altınordu'da eroğlu umutlu

TFF 1. Lig'de milli maç arasına 3 maçta aldığı 1 puanla giren Altınordu, Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2 berabere ayrılırken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu oyuncularının gösterdiği performansa geçer not verdi.

08.09.2019 12:15 Altınordu'da eroğlu umutlu

TFF 1. Lig'de milli maç arasına 3 maçta aldığı 1 puanla giren Altınordu, Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2 berabere ayrılırken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu oyuncularının gösterdiği performansa geçer not verdi. Maçın yaklaşık 60 dakikalık diliminde istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Ciddi pozisyonlara girdik. Özellikle Ersel ve Anıl rakip kalede tehlikeli oldular ayrıca iki de gol attı. Bu bizim için umut verici" dedi.
Haftaya iç sahada oynayacakları Eskişehirspor müsabakasına kadar daha hazır hale geleceklerini belirten Eroğlu, "Sakatlıkları süren Enes, Okan, Muhammet ve Kemal takıma dönecek. Alternatiflerimiz artacak. Hızlı bir şekilde oyuncularımızın istediğimiz seviyeye geleceğini düşünüyorum. Göztepe karşısında Ümit Milli Takım'da görev alan Ravil ve Atakan'dan da yararlanamadık. Tam takım olduğumuz zaman işler bizim açımızdan iyi duruma gelecek" diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:20   Kadınlar tenisinin yükselen yıldızı Andreescu
13:12   Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
13:08   Mbaye Diagne, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı
13:05   Son dakika: Moldova-Türkiye maçının hakemi belli oldu
13:04   Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
13:03   Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü mesaisi yarın başlıyor
13:00   Yücel İldiz: "Kimse bizden bu neticeleri beklemiyordu"