Haberler » Spor » Altınordu'da Eroğlu umutlu - Spor

Altınordu'da Eroğlu umutlu

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Tire'de 5-3 yenildiği Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'la 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2 berabere kalan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu umutlu konuştu.

20.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:24 Altınordu'da Eroğlu umutlu

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Tire'de 5-3 yenildiği Süper Lig ekibi Yukatel 'la 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2 berabere kalan 'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu umutlu konuştu. Kupadan elendiklerini ancak bunun moral bozukluğunu yaşamayacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Haftalardır çok pozitif futbol oynuyoruz. Denizlispor deplasmanında 2-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik. Bizim en büyük sıkıntımız girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek" dedi. Geçen hafta Bursaspor maçında 9 fırsat yakaladıklarını hatırlatan Eroğlu, "Maalesef girdiğimiz pozisyonlardan birini atamadık. Bunu mutlaka çözeceğiz. Pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacağız. Ardından Menemenspor'la evimizde oynayacağız. İki karşılaşmadan en az 4 puan bekliyoruz" diye konuştu. Denizlispor'a karşı ilk kez iki genç futbolcuyu sahaya sürdürğünü belirten Hüseyin Eroğlu, "17 yaşındaki sağ bek Furkan Metin ve 18 yaşındaki stoperimiz Alperen Selvi ilk kez resmi bir maçta formamızı terletti. Furkan 90 dakika sahada kaldı. Alperen ise ikinci 45 dakikada görev yaptı. İkisinden de memnunum" yorumunu yaptı.



Türkiye Kupası, Denizlispor, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:21   ZTK Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu - Spor
12:20   İsrail'de İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadı - Spor
12:18   TFF Hakem Gelişim Kampı Ordu'da başladı - Spor
12:16   Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri; - Spor
12:16   Trabzonspor'da Eğlenceli Antreman - Spor
12:15   Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! - Spor
11:36   Gomis'ten Galatasaraylı taraftarları sevindiren transfer yorumu! - Spor
10:58   Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer oluyor - Spor
10:34   Mesut Özil için Medipol Başakşehir devreye girdi! - Spor
10:06   Türkiye'nin en güvenilir spor yorumcusu Rıdvan Dilmen - Spor
20.12.2019 12:22:05