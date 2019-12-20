Altınordu'da Eroğlu umutlu

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Tire'de 5-3 yenildiği Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'la 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2 berabere kalan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu umutlu konuştu. Kupadan elendiklerini ancak bunun moral bozukluğunu yaşamayacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Haftalardır çok pozitif futbol oynuyoruz. Denizlispor deplasmanında 2-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik. Bizim en büyük sıkıntımız girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek" dedi. Geçen hafta Bursaspor maçında 9 fırsat yakaladıklarını hatırlatan Eroğlu, "Maalesef girdiğimiz pozisyonlardan birini atamadık. Bunu mutlaka çözeceğiz. Pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacağız. Ardından Menemenspor'la evimizde oynayacağız. İki karşılaşmadan en az 4 puan bekliyoruz" diye konuştu. Denizlispor'a karşı ilk kez iki genç futbolcuyu sahaya sürdürğünü belirten Hüseyin Eroğlu, "17 yaşındaki sağ bek Furkan Metin ve 18 yaşındaki stoperimiz Alperen Selvi ilk kez resmi bir maçta formamızı terletti. Furkan 90 dakika sahada kaldı. Alperen ise ikinci 45 dakikada görev yaptı. İkisinden de memnunum" yorumunu yaptı.