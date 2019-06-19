19.06.2019 12:52
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Altınordu'da Hasan, Samsun yolcusu

Altınordu

SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da sözleşmesi sona eren stoper Hasan Hatipoğlu'nun, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Samsunspor'la söz kestiği öğrenildi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da sözleşmesi sona eren stoper Hasan Hatipoğlu'nun, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Samsunspor'la söz kestiği öğrenildi. Altınordu yönetimini arayan deneyimli savunmacının, "Samsunspor bana yıllık 2 milyon 450 bin TL teklif etti. Anlaşmak üzereyiz" mesajı verdi. Kırmızı-lacivertliler de Hasan'a emekleri için teşekkür etti. İzmir ekibinde 1.5 sezon forma giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Hasan, 2017-18 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan transfer edilmişti.


- İzmir
Kaynak: DHA
Samsunspor, Altınordu, Spor

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