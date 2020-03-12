Menü
Haberler ›› Spor ››Altınordu'da hasret bitti - Spor

Altınordu'da hasret bitti

TFF 1. Lig'de üst üste 2 maç kaybettikten sonra deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almanın sevincini yaşadı.

12.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:11
Altınordu'da hasret bitti

TFF 1. Lig'de üst üste 2 maç kaybettikten sonra deplasmanda İstanbulspor 'u 2-0 mağlup eden Altınordu , bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almanın sevincini yaşadı. Geçen sezon 3 Mayıs 2019'da Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yendiğinden bu yana ilk kez gurbetten evine 3 puanla dönen kırmızı-lacivertlilerin 315 günlük özlemi sona erdi. Bu sezon 13'üncü deplasman maçında ilk kez kazanan Altınordu, galibiyeti az sayıdaki taraftarıyla kutladı. Puanını 30'a çıkaran 14. sıradaki İzmir temsilcisi üzerindeki küme düşme stresini şimdilik attı. Altınordu son 7 haftada Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) karşılaşacak.

İstanbulspor zaferi sonrası, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu yıl deplasmanda oyun anlamında daha iyi oynadığımız maçlar olmuştu ama skora yansıtamamıştık. Bu maç öncesi oyun sistemimizi değiştirdik. Bu kez hem skor hem de oyun anlamında kazandık. İlk yarı oyunun hakimi bizdik. İkinci yarının hemen başında Muhammed'le golü bulduk. Çabuk hücuma geçmek niyetindeydik ve oyunun belli dakikalarında bunu başardık. Rakibe sadece son bölümde bir pozisyon verdik. Son dakikalarda Atakan Üner ile skoru 2-0 yaptık. Geçen yıl da 10 Mart'ta İstanbul'da oynayıp 1-0 kazanmıştık. Takımımı galibiyetten ötürü tebrik ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altınordu, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi Spor
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı Spor
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Spor
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi Spor
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi