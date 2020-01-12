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Altınordu'da hedef play-off

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, sezonun ikinci devresinde hedeflerinin 35 puan toplamak olduğunu belirterek, "Başarabilirsek ki ben buna inanıyorum, yine play-off için iddialı konuma geliriz." ifadesini kullandı.

12.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:58Altınordu'da hedef play-off
TFF 1. Lig ekiplerinden 'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, sezonun ikinci devresinde hedeflerinin 35 puan toplamak olduğunu belirterek, "Başarabilirsek ki ben buna inanıyorum, yine play-off için iddialı konuma geliriz." ifadesini kullandı.
Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilk devrenin son 8 maçında yakaladıkları çıkışla 18 puana ulaştıklarını, ligin ikinci yarılarında her zaman daha iyi performans sergilediklerini belirtti.
Lig başındaki puan kayıpları nedeniyle play-off barajının 9 puan gerisinde olduklarını kaydeden Eroğlu, "Son üç sezonda ligin ikinci yarılarında iki kez 31, bir kez de 33 puan aldık. Bu sezon ikinci devre hedefimiz 35 puan. Başarabilirsek ki ben buna inanıyorum, yine play-off için iddialı konuma geliriz. Bu açıdan önümüzdeki hafta Hatayspor maçıyla başlayacağımız seri, büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Altınordu'nun ayakları yere sağlam basan, gelecek planlaması olan bir organizasyon olduğunu belirten Eroğlu, "Yarışmacı kimliğimizi korurken, yetiştirici de olabilmek, sürekli yeni çözüm yolları bulmayı sağlıyor." şeklinde görüşünü aktardı.
"Hedefimiz gençlerimizi de vitrine çıkarmak"
TFF 1. Lig'deki kulüplerin sadece ağır ekonomik şartlar nedeniyle gençlere şans verdiğini savunan Hüseyin Eroğlu, şunları kaydetti:
"Oysa biz, gözümüzü bile kırpmadan 15 yaşındaki Burak İnce ile 16 yaşındaki Ravil Tagir'i oynatıyoruz. Kerim Alıcı, Oğulcan Ülgün, Yusuf Yalçın Arslan ve Onur Taha Takır gibi gençlerimizi sürekli kullanıyoruz. Gerçek hedefimiz Süper Lig'e doğru yürürken gençlerimizi de vitrine çıkarmak. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'da forma giyecek Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Abdulkadir Parmak, Altınordu armasını taşıyan oyuncular. Çağlar ve Cengiz şu anda toplamda 100 milyon avroyu geçen değerleriyle en pahalı Türk oyuncular. Bunlar çalışmanın ve güvenin eseri. Gelecek yıllarda A Milli Takım'daki Altınordu patentli oyuncu sayısı daha da yükselecek."

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Kaynak: AA

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