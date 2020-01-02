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Altınordu'da iki yolcu

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da forvet Fatih Aktay ve sol bek Ali Mert Aydın'ın tecrübe kazanmaları için kiralık olarak takımdan gönderilmesine karar verildi.

02.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:26 Altınordu'da iki yolcu

TFF 1'inci Lig temsilcisi 'da forvet Fatih Aktay ve sol bek Ali Mert Aydın'ın tecrübe kazanmaları için kiralık olarak takımdan gönderilmesine karar verildi. Geçen sezon hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak forma giyen, bu sezon ligde ilk yarıda 5 maçta görev alan santrafor 22 yaşındaki Fatih'le 2'nci Lig ekipleri GMG Kırklarelispor ve GMG Kastamonuspor'un ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası bu yıl iyileşen ve ilk yarıda ligde 2 maçta oynayan 22 yaşındaki savunmacı Ali Mert ise Niğde'ye kiralanacak. 

Altınordu'da sezon başında transfer edilen orta saha oyuncusu Engin Bekdemir ve kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek'le de ilk yarı bitmeden sözleşmeleri feshedilerek yollar ayrılmıştı. Öte yandan altyapıdan yetişip Niğde'de oynayan stoper Berkehan Biçer kulüpten ayrılıp Pendikspor'la anlaşırken, yine Niğde forması giyen altyapı patentli forvet Kadir Yurttadur, sağ kanat Enis Durak ve stoper Özkan Yılmaz'la yolların ayrılmasına karar verildi.



Mert Aydın, Altınordu, Ali Mert, Spor

Kaynak: DHA

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