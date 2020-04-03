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Altınordu'da Kemal geri dönemedi

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun golcüsü Kemal Rüzgar, koronavirüs salgını mağdurlarından biri oldu.

03.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:10
Altınordu'da Kemal geri dönemedi

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu 'nun golcüsü Kemal Rüzgar, koronavirüs salgını mağdurlarından biri oldu. Son olarak 16 Mart'ta iç sahada oynanan Balıkesirspor maçının ardından liglere ara verilmesiyle birlikte evi olan futbolcular evlerine çekilirken, gurbetçi oyuncuların çoğunlukta olduğu bazı futbolcular Kuşadası 'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalıp bireysel antrenmanları sürdürmeyi tercih etti. Gurbetçi forvet Kemal ise ligin ertelenmesinin ardından yönetimden izin alarak memleketi Ordu'daki akrabalarının yanına gitti. Bu süreçte şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirilmesi üzerine Kemal, takıma geri dönemedi. Gurbetçi futbolcunun Kuşadası'na dönmek istediği ancak yasal kısıtlamaların yanı sıra yönetimin de kamp merkezinde karantina altında olan 10 oyuncuyu riske etmemek için Kemal'in dönmesine izin vermediği bildirildi.


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Kaynak: DHA

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