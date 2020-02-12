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Altınordu'da Kemal operasyonu

TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da yönetim forvet Kemal Rüzgar'la yeniden anlaşmak için masaya oturmaya hazırlanıyor.

12.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:59Altınordu'da Kemal operasyonu

TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren 'da yönetim forvet Kemal Rüzgar'la yeniden anlaşmak için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Kırmızı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek gurbetçi santrfora yeni bir teklif sunacak. Bu sezon ilk yarıda sakatlığının da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Kemal, ikinci yarıda tamamen iyileşerek son 2 maçta ilk 11'de oynadı.

Sakatlığı nedeniyle az forma giymesine rağmen attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan 24 yaşındaki golcünün yuvada kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Kemal, geçen sezon da kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 2 gol atıp sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Öte yandan Altınordu'da sakatlığı bulunan Oğulcan ve Kerim, cuma günü İzmir'de oynanacak Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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