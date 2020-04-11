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Altınordu'da Kerim'in hedefi Avrupa

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı, ikiz kardeşi Barış Alıcı gibi Avrupa'da top koşturmayı hedeflediğini söyledi.

11.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:38
Altınordu'da Kerim'in hedefi Avrupa

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu 'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı, ikiz kardeşi Barış Alıcı gibi Avrupa 'da top koşturmayı hedeflediğini söyledi. Belçika'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen ikizi Barış ile yıllarca yan yana oynadığını da ifade eden Kerim, "Barış'la aynı takımda forma giymek büyük avantajdı. Onunla aramızda büyük bir bağ var. Bir göz hareketiyle onun ne yapacağını anlıyorum. Hem benim hem onun performansı, birlikteyken çok çok daha üst düzeydeydi. Barış'ın Fenerbahçe'ye gitmesi, bir süre beni de olumsuz etkilese de artık ikimiz de kendi yolumuzu çiziyoruz" diye konuştu.

Son 5 sezondur A takımda görev alan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, "Altınordu'da dün birlikte odanı paylaşıp, yemekhanede yan yana oturduğun insanları yarın Avrupa'nın en ünlü kulüplerinde görüyorsun. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer ve ikizim Barış, Avrupa'da ülkemizi temsil ediyor. Benim de hedefim Altınordu armasına borcumu ödeyip, bir Avrupa kulübünde forma giymek. İlk profesyonel maçıma 2014-15 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Bayburt İl Özel İdaresi'ne karşı çıkmıştım. O gün yaşadığım heyecanı anlatamam. Altınordu'da 89 karşılaşmada oynadım. Sahaya her zaman aynı heyecan ve coşkuyla çıkıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Kerim Alıcı, Altınordu, Avrupa, Spor
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