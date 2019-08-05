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Altınordu'da Kerim kaldı gibi

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da, yönetimin yeni sezon öncesi Süper Lig ya da Avrupa kulüplerinden birine göndermeyi hedeflediği sağ bek Kerim Alıcı için henüz bir takımla anlaşma sağlanamadı.

05.08.2019 13:00 Altınordu'da Kerim kaldı gibi
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da, yönetimin yeni sezon öncesi Süper Lig ya da Avrupa kulüplerinden birine göndermeyi hedeflediği sağ bek Kerim Alıcı için henüz bir takımla anlaşma sağlanamadı. Bir süre önce ismi Beşiktaş ve Başakşehir'le anılan genç savunmacının beklenen tekliflerin gelmemesi nedeniyle büyük ihtimalle kadroda kalacağı belirtildi. 22 yaşındaki Kerim için yapılan teklifleri düşük bulan kırmızı-lacivertliler, oyuncuyu değerinin altında satmaya yanaşmıyor. Kaleci Erce'yi 2.5 milyon TL karşılığında Trabzonspor'a gönderen Altınordu, Süper Lig ekiplerinin radarında olan sol bek Yusuf'u da düşük teklifler nedeniyle kadroda tutma kararı almıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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