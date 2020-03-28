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Altınordu'da Metehan 1'inci Lig'e ısındı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun devre arasında 3'üncü Lig takımı Osmaniyespor'dan kadrosuna kattığı Metehan Mimaroğlu, kariyerinde sadece Bölgesel Amatör Lig ve 3'üncü Lig'de forma giydiğini, ancak 1'inci Lig'e çabuk uyum sağladığını söyledi.

28.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:39
Altınordu'da Metehan 1'inci Lig'e ısındı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu 'nun devre arasında 3'üncü Lig takımı Osmaniyespor'dan kadrosuna kattığı Metehan Mimaroğlu, kariyerinde sadece Bölgesel Amatör Lig ve 3'üncü Lig'de forma giydiğini, ancak 1'inci Lig'e çabuk uyum sağladığını söyledi. Metehan, "Diğer liglere göre burada mücadele üst seviyede. Her takım her takımı yenebilecek kadrolara sahip. İyi yabancı ve yerli futbolcuların yer aldığı ligde ben de Altınordu için elimden geleni yapıyorum. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibinin istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bu sezonu en iyi şekilde bitirip gelecek sezon daha iyi bir Metehan izletmek istiyorum" diye konuştu.

Altınordu formasıyla çıktığı 11 maçta ilk 11'de forma giyip, 3 kez rakip fileleri havalandıran Metehan, "Altınordu'daki aile havasına çok iyi adapte oldum. Altınordu, çok köklü bir camia. 25 yaşındayım ve kendimi futbol olarak en iyi hisettiğim yerdeyim. Takım içerisindeki hava çok iyi ve ben de burada olmaktan çok mutluyum. Altınordu'nun 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' sloganına uyan bir karakterim var. Burası çok iyi bir eğitim yuvası. Takımımızda birçok genç oyuncu var ve geçmişte almış aldıkları eğitimlerin avantajlarını yaşıyorlar. Ben de yeteneklerimin üzerine koyuyorum ve burada çok başarılı olmak istiyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

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Haberler ›› Spor ››Altınordu'da Metehan 1'inci Lig'e ısındı - Spor
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