19 Kasım 2018, 12:36
»»

Altınordu'da Milli Sevinç

Altınordu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, şu ana kadar milli takımlara 51 futbolcu göndermenin gururunu yaşıyor.



Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, şu ana kadar milli takımlara 51 futbolcu göndermenin gururunu yaşıyor. 

Kırmızı-lacivertlilerde son olarak ön libero Oğulcan Ülgün ve sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, Ümit Milli Takım formasını terletti. İskoçya ile İspanya'da oynanan ve 2-0 galibiyetle sonuçlanan hazırlık maçında iki futbolcunun görev almasıyla İzmir ekibinden Ay-Yıldızlı kadroya katılan oyuncu sayısı 51'e ulaştı. Maçın 83'üncü dakikasında oyuna dahil olan iki isimden Oğulcan ilk kez milli olurken, Denizlispor'dan transfer edilen Atakan 7'nci milli maçına çıktı. - İzmir Altınordu
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:36



YORUMLAR