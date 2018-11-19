Altınordu'da Milli Sevinç

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:36



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:36

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, şu ana kadar milli takımlara 51 futbolcu göndermenin gururunu yaşıyor.Kırmızı-lacivertlilerde son olarak ön libero Oğulcan Ülgün ve sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, Ümit Milli Takım formasını terletti. İskoçya ile İspanya'da oynanan ve 2-0 galibiyetle sonuçlanan hazırlık maçında iki futbolcunun görev almasıyla İzmir ekibinden Ay-Yıldızlı kadroya katılan oyuncu sayısı 51'e ulaştı. Maçın 83'üncü dakikasında oyuna dahil olan iki isimden Oğulcan ilk kez milli olurken, Denizlispor'dan transfer edilen Atakan 7'nci milli maçına çıktı. - İzmir