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Altınordu'da muhammed dönüyor

TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 4-1'lik Eskişehirspor galibiyetiyle birlikte 3 puanla tanışan Altınordu'da, Osmanlıspor deplasmanı öncesi forvet arkası Muhammed'in iyileşmesi teknik heyete çifte sevinç yaşattı.

17.09.2019 11:30Altınordu'da muhammed dönüyor
TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 4-1'lik Eskişehirspor galibiyetiyle birlikte 3 puanla tanışan Altınordu'da, Osmanlıspor deplasmanı öncesi forvet arkası Muhammed'in iyileşmesi teknik heyete çifte sevinç yaşattı. Sağ üst adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Akhisarspor ve Eskişehir maçlarında forma giyemeyen gurbetçi futbolcunun iyileştiği ve görev verilmesi halinde forma giyebileceği belirtildi. İzmir ekibinin hücum hattındaki önemli silahlarından biri olan Muhammed'in Başkent'te kadroda yer alması bekleniyor. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden forvet Kemal, orta saha oyuncusu Okan ve stoper Enes Sığırcı görev yapamayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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