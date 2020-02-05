Altınordu'da Muhammed üzüntüsü

TFF 1. Lig'de taraftarı önünde Akhisarspor'u 2-0 yenerek son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdüren Altınordu 'ya orta saha oyuncusu Muhammed Mert'ten kötü haber geldi. Geçen hafta antrenmanda sakatlanan ve Akhisarspor karşısında forma giyemeyen gurbetçi futbolcunun çekilen MR'ında sağ üst adalesinde yırtık tespit edildi. Muhammed'in 3 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Eskişehirspor deplasmanına hazırlanan İzmir temsilcisinde bileğinde ağrı olan sağ bek Kerim'in ise maça yetiştirilmesi bekleniyor. Altınordu'da stoper Sinan, ön libero Oğulcan ve sol bek Ufuk'un sarı kart cezaları sona erdi.

Kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularını Eskişehirspor deplasmanı öncesi rakibi küçümsememeleri konusunda uyardı. Lig sonuncusu Eskişehirspor'un son olarak deplasmanda Süper Lig hedefleyen Bursaspor'u yendiğini hatırlatan Eroğlu, "Bu ligde mücadele etmeden maç kazanılmıyor. Taraftar baskısı da mutlaka olacaktır. Gevşeme söz konusu olmamalı. Ciddiyeti bozmadan, son düdüğe kadar galibiyeti kovalayacağız" dedi. Yeni stadının çatısının bakıma alınması nedeniyle son iç saha maçını Afyon'da oynayan Eskişehirspor, bu hafta yuvasına dönecek.