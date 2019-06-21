21.06.2019 11:39
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Altınordu'da Murat yolcu

Altınordu

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sağ kanat Murat Uçar'ın yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu 'da sağ kanat Murat Uçar 'ın yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi. İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun mukavelesinde '300 bin TL karşılığında serbest kalır' maddesinin yer aldığı belirtildi. Süper Lig ve 1'inci Lig'den talipleri olan Murat Uçar'ın kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği ifade edildi. Son 2 sezonda Altınordu'da görev alan 28 yaşındaki futbolcu kırmızı-lacivertli formayla toplam 4 gol attı. Altınordu'da kontratları sona eren stoper Hasan ve sağ kanat Sefa da kırmızı-lacivertlilerle sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrıldı.


- İzmir
Kaynak: DHA
İzmir , Murat Uçar , Altınordu , Spor

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