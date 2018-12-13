Altınordu'da Oğulcan Ülgün Ameliyat Edildi

13 Aralık 2018 Perşembe 11:57



13 Aralık 2018 Perşembe 11:57

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da ameliyat edilen Oğulcan Ülgün'ün ligin ikinci yarısında forma giyebileceği bildirildi.Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Adanaspor'la oynanan maçtan önce sakatlanan Oğulcan Ülgün'ün sağ diz menisküs ile kıkırdak sorunu nedeniyle operatör doktor Bülent Zeren tarafından ameliyat edildiği belirtildi.Sağlık durumu iyiye giden Oğulcan Ülgün'ün ligin ikinci yarısına yetişeceği kaydedildi.Bülent Zeren'e ziyaretAltınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, kulübün sağlık danışmanı Bülent Zeren'i ziyaret ettiği aktarıldı.Zeren'in uzman hekimliğinin yanı sıra insani özellikleri ile de her zaman saygı duydukları bir isim olduğunu belirten Özkan, "Yıllardır tüm sağlık sorularının çözümünde yanımızda oldu. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.Zeren de Altınordu'ya destek vermekten her zaman mutluluk duyduğunu, böyle bir organizasyonda kendisinin de küçük bir katkısının bulunmasının gururunu yaşadığını kaydetti.