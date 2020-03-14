Altınordu'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
Altınordu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
14.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:17
Altınordu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Ekiplerin ibadethane, kahvehane, spor tesisleri ve dernekler gibi toplu yaşam alanlarını dezenfekte ettiği aktarılan açıklamada, ayrıca vatandaşların sıkça kullandığı toplu taşıma araçları ve şehir içi taksilerde de aynı işlemin uygulandığı kaydedildi.
Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Ekiplerin ibadethane, kahvehane, spor tesisleri ve dernekler gibi toplu yaşam alanlarını dezenfekte ettiği aktarılan açıklamada, ayrıca vatandaşların sıkça kullandığı toplu taşıma araçları ve şehir içi taksilerde de aynı işlemin uygulandığı kaydedildi.
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Kaynak: AA
Manşet
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