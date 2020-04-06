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Altınordu'da Özkan'dan üç büyükler yorumu

Futbolda son dönemde kendi yetiştirdiği yetenekli oyuncuları vitrine çıkararak adından sıkça söz ettiren TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, üç büyüklerin altyapıdan oyuncu çıkarmasının zor olduğunu ifade etti.

06.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:30
Altınordu'da Özkan'dan üç büyükler yorumu

Futbolda son dönemde kendi yetiştirdiği yetenekli oyuncuları vitrine çıkararak adından sıkça söz ettiren TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu 'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, üç büyüklerin altyapıdan oyuncu çıkarmasının zor olduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan başkan Özkan, Altınordu'nun yetiştirici, üç büyüklerin ise yarışmacı kulüpler olduğunu belirterek, "İstanbul'da sadece birincilere yer olan bir sistemde, üç büyüklerden sadece Emre Belözoğlu gibi üst düzey oyuncular altyapıdan çıkabilir. Emre çıktığı zaman Hagi vardı. Ona Okan ve diğer takım arkadaşları da katkı verdi. Çok önemli bir takımın içinde iyi oyuncuydu. Emre gibi üst düzey yetenekler nadiren çıkar" yorumu yaptı.

Türkiye'de özkaynak sistemini uygulamanın başlı başına bir iş olduğunu dile getiren Seyit Mehmet Özkan, "Altınordu olarak biz daha yolun yarısındayız. 'Üç büyükler neden yapamıyor?' diyorlar, onları ellemeyin onlar bizim göz bebeğimiz. Avrupa'da baba bütçeleri olan takımlara karşı 2-3 tur gidebilen kulüplerimiz. Bir de Başakşehir geliyor. Trabzonspor da son dönemde özkaynağına döndü, iyi transferler yaptı. Paçal kadroyla şampiyonluğun en büyük adayı. Trabzon küçük bir şehir ama bunu yapabilme imkanı var" diye konuştu. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi iki önemli yıldızı A takımda şans vererek parlattıklarını söyleyen başkan Özkan, "Futbolcu oynayarak gelişir. Şampiyonluğa oynasak bu sezon Ravil gibi bir stoper çıkaramazdık. Üç büyükler nasıl çıkarsın" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Spor
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